Fortuna-Coach und „schwierige“ Spieler Warum Thioune der richtige Trainer für Raman sein könnte

Eine Karriere als Fußballer ist begrenzt. Deshalb ist es für die meisten Akteure sehr wichtig, eine gute Laufbahn zu absolvieren. Solch ein Verlauf des Werdegangs ist nicht von Anfang an in Stein gemeißelt. Schließlich gibt es auf dem Weg zum Profi schwere Hürden zu bewältigen. Manchmal sind sie allerdings zu hoch, sodass es Hilfe benötigt. Dies kann in manchen Fällen auch einfach nur ein Trainer sein, der durch neue Impulse neue Kräfte in dem Spieler freisetzt.