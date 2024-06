Nach Deals mit Tzolis und Johannesson Warum Fortuna auch einfach mal stolz auf sich sein darf

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Christos Tzolis in der kommenden Zweitliga-Saison nicht mehr in Düsseldorf spielen. Irgendein Klub aus dem In- oder Ausland wird die Kaufoption für den griechischen Nationalspieler in Höhe von sechs Millionen Euro ziehen. Für alle Beteiligten wäre das die Wunschlösung. Denn Fortuna kann sich so einen Überflieger nur in einem überschaubaren Rahmen leisten. Damit sind auch alle der Beteiligten absolut fein.