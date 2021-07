„Habe Hoffnung aufgegeben“ : Warum Klein die Verpflichtungen von Danso und Krajnc abschreibt

Düsseldorf Muss Fortuna die Verpflichtung von Kevin Danso oder Luka Krajnc abhaken? Das jedenfalls sagte Sportvorstand Uwe Klein dem „kicker“. Wir erklären, was hinter dieser Aussage steckt und ob die Hoffnungen wirklich begraben werden müssen.

Nun also doch kein Abwarten mehr? Klein prescht mit seiner Aussage ziemlich nach vorn. Sind sich die beiden Vorstände etwa uneinig? Mitnichten. Denn wie so häufig im Fußball, ist auch hierbei sehr viel von Taktik geprägt. Dazu passt auch, dass Klein diese Aussage gegenüber dem „kicker“ getätigt hat – einem überregionalem Medium. Die Verantwortlichen in Augsburg sollen sehr wohl vernehmen, dass Fortuna Danso nicht hinterherrennt.

Fortuna will in dieser Personalie wieder die Trümpfe in ihre Hand bekommen. Den Düsseldorfern ist bewusst, dass sich ein Transfer des Österreichers bis spät in den August ziehen könnte. Dafür spricht unter anderem, dass mit Felix Uduokhai ein Augsburger Innenverteidiger von Stefan Kuntz für den deutschen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert wurde und sich Reece Oxford am Meniskus verletzt hat und mehrere Wochen ausfällt. Würden die Bayern Danso also per sofort abgeben, würde man Stand jetzt nominell nur noch mit einem Innenverteidigern in die Bundesliga-Saison gehen – wobei auch der erfahrene Tobias Strobl diese Position einnehmen könnte.