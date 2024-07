Trotz durchwachsener Vorbereitung Warum sich Fortunas U23-Trainer Langeneke enorm auf die neue Saison freut

Die wenigen Abgänge bei den Westmünsterländern haben es jedoch in sich. So verließen 15-Tore-Mann Malek Fakhro und Trainer Dietmar Hirsch den Verein und schlossen sich Drittligaabsteiger MSV Duisburg an. Zudem beendete Kapitän Marc Beckert im Sommer seine Karriere. In der Vorbereitung zeigten sich die kommenden Gäste der Rot-Weißen in sehr guter Verfassung und gewannen jedes ihrer Testspiele. Zuletzt bezwangen sie Regionalligist Kickers Emden mit 4:1.