Mögliches Vorbild für Fortuna-Spieler Warum sich Thioune für Füllkrug ganz besonders freut

Ein großes Thema war zudem das Ausgleichstor von Angreifer Niclas Füllkrug, der mit seinen 29 Jahren bereits zu den erfahreneren Spielern zählt und in der vergangenen Saison noch in der Zweiten Liga auf Torejagd ging. Gegner damals: Fortuna Düsseldorf. „Daran sieht man, dass es keine Grenzen gibt“, sagt Thioune. „Es ist doch überragend, dass man sich auch über die Zweite Liga für so ein Turnier qualifizieren kann.“