Heim-Startelfdebüt des 22-Jährigen Warum sich Fortunas Uchino nach seinem guten Einstand ärgerte

Düsseldorf · Mit Japans U22-Nationalmannschaft hat er schon viel von der Welt gesehen. Doch mit Fortuna in die Arena einlaufen – das war Neuland für Takashi Uchino. Wie er sein Heim-Startelfdebüt erlebt hat. Was ihn wurmte. Was sein Trainer sagt. Welche große Reise jetzt für ihn ansteht.

09.10.2023, 10:32 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 67 Bilder Foto: Moritz Mueller

Takashi Uchino ist die große Fußballbühne durchaus gewöhnt. Fortunas Rechtsverteidiger hat das Trikot der japanischen Nachwuchs-Nationalmannschaften, die sich dort in seiner Altersgruppe neben der U21 auch in U22 und U23 splitten, schon häufig getragen. Zuletzt gehörte der 22-Jährige zum Stamm des Teams, das sich bei der Qualifikation zur U23-Asienmeisterschaft in Bahrain souverän den Gruppensieg gesichert hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben