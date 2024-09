Ex-Stürmer macht Trainerschein Warum so viele Fortuna-Fans Rückkehr von Hennings herbeisehnen

Freilich kann das alles noch nicht komplett in Stein gemeißelt sein. Lebenswege können sich schnell verändern. Aktuell arbeitet er an den formalen Voraussetzungen für seine Zukunft in einem neuen Lebensabschnitt. Seit Ende August nimmt er am Lehrgang für die B-Lizenz teil, mit der er Männermannschaften bis einschließlich der Oberliga und Junioren-Mannschaften (außer U19- und U17-Teams) trainieren darf und die als Voraussetzung für eine A-Lizenz gilt (die Trainertätigkeiten bis einschließlich der Regionalliga und in allen Junioren-Altersklassen erlaubt).