Klassenerhalt dicht vor Augen Warum sich Routinier Bodzek keine Sorgen mehr um Fortunas U23 macht

Es war bereits das vierte Spiel in Folge, in dem die „Zwote“ ohne Gegentreffer blieb. Ein Garant für die neue Stabilität ist Tim Corsten, der in allen vier Partien zur Startformation gehörte und mit starkem Stellungs- sowie Kopfballspiel die gegnerischen Stürmer vor Probleme stellte. Mit seinem Partner in der Innenverteidigung, Mert Göckan, der zuletzt gegen die U23 von Schalke 04 für Tim Oberdorf auf die Bank rückte, gegen Düren aber wieder an Corstens Seite auflief, ließ er sich auch nicht von Christian Clemens beeindrucken. Der ehemalige Bundesliga-Profi des 1. FC Köln lief bei den Dürenern als Stürmer auf, blieb allerdings bis auf eine Gelegenheit in der ersten Hälfte weitestgehend abgemeldet.