Novize im Profifußball Warum sich Fortuna-Zugang Schmidt die Zweite Liga auf jeden Fall zutraut

Wer sich die Bilanz der vergangenen drei Jahre anschaut, könnte getrost zu dem Schluss kommen, dass Danny Schmidt von Hause aus Mittelstürmer sein muss. Für die U23 des FSV Mainz 05 brachte es der Sommerzugang von Fortuna in der abgelaufenen Saison auf 13 Tore, und schon in den vorherigen beiden Spielzeiten hatte er für die Rheinhessen in der Regionalliga und in der A-Junioren-Bundesliga eine zweistellige Anzahl an Treffern erzielt. Dabei befindet sich der eigentliche Wirkungskreis des 21-Jährigen im Mittelfeld.