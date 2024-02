Trainer Thioune zufrieden mit dem Stürmer Warum sich Christoph Daferner mit seinem ersten Fortuna-Tor noch Zeit lässt

...das Lob von Trainer Thioune: „Man merkt es mir an, dass ich mich hier wohlfühle. Ich habe wieder ein besseres Gefühl auf dem Platz, auch wenn ich noch nicht komplett zufrieden bin. Ich freue mich über das Vertrauen. Natürlich will ich auch Tore schießen, aber ich bin erst seit Winter da und habe am Anfang nicht so viel gespielt. Deswegen muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ich will für die Mannschaft da sein.“