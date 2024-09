Nach 2:2 gegen 1. FC Köln Warum Last-Minute-Remis im Rheinderby für Fortuna ein großer Gewinn sein kann

In den vergangenen Jahrzehnten sind so allerhand Weisheiten in der bunten Welt des Fußballs zusammengekommen. „Wer solche Spiele gewinnt, kann Großes erreichen“ – so lautet eine davon. Sie erscheint wie geschrieben für dieses Rheinderby, laut Historikern übrigens punktgenau das 80. Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel zwischen Fortuna und dem 1. FC Köln. Über weite Strecken waren die Gäste aus der Domstadt mächtig überlegen, und doch ist es am Ende zu einer Punkteteilung gekommen.