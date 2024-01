Debatte über Auftaktspiel der Handball-EM in Düsseldorf Warum nicht jeder über den Weltrekord in Fortunas Arena glücklich ist

Fortunas Heimstätte wird in der kommenden Woche Gesprächsstoff in der ganzen Sportwelt sein. Zwar ist die Arena im Stadtteil Stockum Fußball- und Konzertfans ohnehin bereits weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt – am 10. Januar kommt aber noch einmal ein ganz neuer Aspekt hinzu. Denn in der Arena wird ein Weltrekord aufgestellt: Beim Auftaktspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz (Anwurf 20.45 Uhr) werden mehr als 50.000 Zuschauer auf den Rängen sein, und das gab es in dieser Sportart noch nie.