Fortunas Problemspieler : Warum Ampomah schlechte Karten bei Thioune hat

Bad Leonfelden Fortuna hat ihre Zelten im Trainingslager in Bad Leonfelden aufgeschlagen. Mit dabei ist auch Nana Ampomah. Der Flügelspieler wollte beim Düsseldorfer Zweitligisten eigentlich einen Neuanfang starten. Momentan spielt er sich aber eher negativ ins Gedächtnis von Daniel Thioune. Was der Trainer sagt.

So lief der Tag Der erste Tag des Trainingslagers in Bad Leonfelden hatte noch ein überschaubares Programm zu bieten. Dafür begann er sehr früh. Um sieben Uhr sollte der Flieger in Richtung Linz abheben. Für Fortunas Reisedelegation war übrigens auch das Chaos am Düsseldorfer Flughafen kein Problem. Sie durfte entspannt von dem VIP-Service profitieren.

Ganz problemlos sollte sich die Anreise aber doch nicht darstellen. Der Flug hob exakt 40 Minuten zu spät in Düsseldorf ab. Ankunft in Linz daher erst um 8.46 Uhr. Dort wurde Sportvorstand Klaus Allofs direkt vom Tourismusverband Mühlviertler Hochland in Empfang genommen und musste für Fotos und Interviews herhalten. Die Mannschaft durfte indes schon mit dem Bus die knapp 45 Minuten Fahrtzeit nach Bad Leonfelden antreten. Da es auf der Strecke allerdings eine Tunnelsperrung gab, dauert auch diese Fahrt etwas länger. Und so kam Fortuna schlussendlich eine knappe Dreiviertelstunde später als geplant im Falkensteiner Hotel an.