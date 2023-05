Fortuna-Talent am Scheideweg Warum mit Appelkamp eine ganze Vision zu scheitern droht

Es gab da diese Vision. Und Shinta Appelkamp spielte eine zentrale Rolle darin. Eine neue Fortuna. Mit vielen jungen Kräften, am besten aus den eigenen Reihen herangezogen, unterstützt von ein paar Akteuren mit viel Erfahrung. So oder so ähnlich war der Wunsch auf diversen Arbeitspapieren. Und das ist noch nicht einmal so lange her. Doch der Prozess dauert nun schon ein paar Transferperioden länger, und noch ist völlig unklar, wie das Gesicht des Zweitligisten in der neuen Saison auch nur annähernd aussehen könnte.