Bei Fortunas 2:0 in Sandhausen : Warum Sobottka die Kapitänsbinde sofort weitergab

Düsseldorf Fortunas Mittelfeldspieler empfindet es als große Ehre, dass er die Mannschaft beim 2:0 in Sandhausen als Kapitän aufs Feld führen durfte. An der Hierarchie ändere das aber nichts, betont Sobottka. Wie der 27-Jährige die Rollenverteilung bei den Düsseldorfern sieht.

Marcel Sobottka ist keiner, der jedem immer sofort zeigen muss, was er gerade denkt und fühlt. Vieles behält Fortunas Mittelfeldspieler lieber für sich, und deshalb ist es umso bemerkenswerter, wie er seine Eindrücke von den letzten Minuten vor Fortunas Saisonauftakt beim SV Sandhausen (2:0) schildert.

„Es ist immer etwas ganz Besonderes, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen“, sagt der 27-Jährige, stellt dann aber sogleich klar: „Nur, weil ich die Binde getragen habe, heißt das nicht, dass ich jetzt der Lautsprecher bin.“ Ändern werde sich bei Fortuna deshalb gar nichts: „Wir haben unsere Hierarchie in der Truppe, es gibt einige erfahrene Spieler, und wir helfen uns alle untereinander. So hat ja am Sonntag zum Beispiel jeder gesehen, dass Rouwen Hennings mit seinen beiden Toren unser entscheidender Mann war.“