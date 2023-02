Zum Rückrundenauftakt Warum Sobottka bei Fortuna-Sieg Mega-Dusel hatte

Doch Schiedsrichter Frank Willenbourg ließ den Karton stecken. Mega-Dusel für Sobottka. Denn er wäre sonst mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Sobottka, an diesem Abend als Kapitän auf dem Platz, war hinterher sehr wohl bewusst, wie viel Glück er in dieser Szene gehabt hat. „Ich habe schon den Ball gespielt, aber auch den Mann getroffen. Ich habe schon gehört, dass ein Platzverweis vertretbar gewesen wäre“, sagt er in der Mixedzone.