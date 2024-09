Trotz eines Sechs-Punkte-Rückstands Warum Köln für Fortuna der ärgste Konkurrent im Rennen um die Bundesliga ist

Der Jubel war riesengroß und fraglos auch berechtigt. Wann sollte ein Düsseldorfer Fußballfan denn bitteschön feiern, wenn nicht nach einem Fortuna-Treffer in letzter Minute, der dem Erzrivalen 1. FC Köln einen sicher geglaubten Sieg entreißt? Insofern gab es für den Tabellenführer auch keinen Grund, in der Feierstunde nach Jona Niemiec’ ebenso missglückter wie erfolgreicher Flanke zum 2:2 Wasser in den Schampus-Kelch zu gießen – wohl aber, mit ein wenig Abstand zum Geschehen eine Einordnung vorzunehmen.