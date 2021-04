Fortunas Innenverteidiger : Warum Danso nicht von Beginn an spielte

Kevin Danso im Duell mit Darmstadt Serdar Dursun (r.). Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Im Spiel gegen Darmstadt stand überraschend nicht Kevin Danso sondern Luka Krajnc in der Startelf. Fortunas Trainer Uwe Rösler begründete nach der Partie, wieso er diese Entscheidung so gefällt hat.

Es ist schmaler Grat auf dem Uwe Rösler in den kommenden Wochen balancieren muss. Einerseits will er – und das ist komplett verständlich – die besten Spieler spielen lassen. Andererseits könnte man aber in den nächsten Partien bereits dem einen oder anderen Profi die Chance geben, der zuletzt seltener auf dem Platz stand, in der kommenden Saison aber definitiv noch bei Fortuna unter Vertrag steht.

Kevin Danso ist keiner dieser Profis. Der Österreicher wird nach diese Spielzeit zu seinem Stammverein FC Augsburg zurückkehren. Die Düsseldorfer haben ihn nur für eine Saison aus Bayern ausgeliehen. Daher hätte man bei Betrachtung der ersten Elf gegen Darmstadt auf die Idee kommen können, dass Rösler nun anderen Spielern eine Chance geben möchte, sich zu zeigen. Luka Krajnc zum Beispiel, bei dem Fortuna die Möglichkeit hat, ihn nach seiner Leihe fest zu verpflichten. Laut Rösler handelte es sich aber nicht um einen Test, sondern um eine taktische und regenerative Entscheidung für den Slowenen.

„Kevin hat in letzter Zeit jedes Spiel gemacht. Man muss einem jungen Spieler wie ihm auch mal eine Pause geben“, sagte Rösler nach der Partie. Was man aber auf jeden Fall aus der Partie in Hessen gelernt haben dürfte: Krajnc kann als Innenverteidiger auf diesem Niveau mehr als mithalten. Darmstadts Top-Stürmer Serdar Dursun hatte er recht gut im Griff. Außerdem erzielte er nach einer Ecke das wichtige Führungstor. „Ich weiß, was ich an Luka habe. Das Duell gegen Dursun hat er grundsolide erledigt“, sagte Rösler. „Er hat gespielt und wir haben gewonnen. Das ist ein Indiz dafür, wie gut er in unserem Verbund ist.“

Einen Wermutstropfen gab es aber auch: Andre Hoffmann musste bereits früh in der Partie ausgewechselt werden. Der 28-Jährige verletzte sich bereits beim Aufwärmen. Vorerst gab es zwar grünes Licht seitens der medizinischen Abteilung, während des Spiel wurde es aber immer schlimmer. So schlimm, dass er nach 25 Minuten durch Danso ersetzt werden musste.