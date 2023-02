Jordy de Wijs und Jorrit Hendrix Warum das Holland-Duo bei Fortuna derzeit nur Bankdrücker ist

Und so stand auch de Wijs am Montagmorgen beim Spielersatztraining nach dem Sieg gegen Sandhausen auf dem Rasen; im Gegensatz zu Hendrix, der für die letzten zehn Minuten eingewechselt worden war, kam der Innenverteidiger tags zuvor gar nicht zum Einsatz. Dass er absolut außer Form ist, liegt indes an diversen gesundheitlichen Problemen, mit denen de Wijs zuletzt zu kämpfen hatte: besonders an seinem Rippenbruch, der ihn monatelang außer Gefecht setzte.