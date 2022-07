Gegen den SC Paderborn : Warum de Wijs am Freitag nicht in Fortunas Startelf steht

Düsseldorf Die Düsseldorfer haben sehr hart um die Verpflichtung des Innenverteidigers kämpfen müssen. Beim 2:1 in Magdeburg wurde der zuvor angeschlagene de Wijs auch bereits wieder eingewechselt und spielte stark. Doch es gibt einen Grund, warum er gegen Paderborn wahrscheinlich zunächst auf der Bank sitzt.

Er war der ganz große Pechvogel des Spiels. Da hatte sich Christoph Klarer im internen Duell mit Jordy de Wijs um den Platz neben Kapitän Andre Hoffmann in der Innenverteidigung durchgesetzt – und dann musste der junge Österreicher nach nicht einmal einer Stunde verletzungsbedingt wieder raus. Als Fortuna den 2:1-Sieg beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg unter Dach und Fach brachte, stand bereits wieder de Wijs auf dem Feld.

Doch der bittere Rückschlag für Klarer, den viele Beobachter befürchtet hatten, war die Szene in der 53. Minute dann doch nicht. Was sich bereits nach der Partie in Magdeburg andeutete, als der 22-Jährige bei der kleinen Siegesfeier mit den Fans vor dem Gästeblock mit von der Partie war, setzte sich beim Training am Montag fort.

Chefcoach Daniel Thioune konnte Entwarnung geben: „Christoph hat eine Hüftprellung erlitten, aber es ist nichts kaputt. Wir müssen natürlich noch das Mannschaftstraining am Dienstag abwarten, wie es unter Belastung ist. Aber so wie es im Moment aussieht, habe ich keine Sorge, dass er am Freitag gegen den SC Paderborn ausfallen könnte.“

Das Interessanteste dabei ist freilich, dass Thioune den letzten Satz nicht nur medizinisch verstanden haben will. „Fakt ist, dass ich mich am Samstag für die elf Spieler entschieden hatte, von denen ich den besten Eindruck hatte“, erklärt Thioune. „Da gehörte Chris dazu, und das war erst einmal völlig unabhängig von Jordy de Wijs.“ Sprich davon, dass der Niederländer nach einer Muskelverletzung aus der Vorbereitung noch nicht hundertprozentig fit war.

„Chris Klarer war richtig gut in der Vorbereitung, und er hat jetzt im Moment ein bisschen die Nase vorn“, bekräftigt der Trainer. „Natürlich war es unglücklich für ihn mit der Verletzung am Samstag, aber auf der anderen Seite konnten wir Jordy so mit Spielzeit wieder ein bisschen heranführen. Aber sofern Chris fit ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er auch am Freitag wieder spielt.“

