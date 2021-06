Bei Premiere von Christian Preußer : Warum Zimmer bei Fortuna nicht mittrainiert hat

Jean Zimmer im Golfwagen. Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann

Exklusiv Düsseldorf Jean Zimmer ist nach seiner Leihe an den 1. FC Kaiserslautern zunächst einmal zurück in Düsseldorf. Doch beim Trainingsauftakt unter dem neuen Coach Christian Preußer stand der 27-Jährige nicht auf dem Platz. Dafür wurde ein Grund präsentiert. Was wirklich dahintersteckt.