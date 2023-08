Nach Muskelfaserriss des Routiniers Warum Johannesson Sobottka bei Fortuna nicht ersetzen kann

Apropos Unbekannte: Die SV Elversberg fällt für den Fortuna-Trainer nicht in diese Kategorie. „Ich war zwar noch nie dort, weder als Spieler noch als Trainer“, erklärte er, „aber in Nils-Ole Book ist ein früherer, von mir sehr geschätzter Mitspieler Sportdirektor bei der Spielvereinigung. Und in den Neunzigern hat Neale Marmon mal für Elversberg gespielt, eine absolute Legende meines Stammvereins VfL Osnabrück.“ Marmons wegen hat Thioune also schon als junger Kerl verfolgt, was im Saarland aufgebaut wurde, und diese Entwicklung hat ja nun mit dem zweiten Aufstieg in Serie ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden.