Tzolis-Transfer nach Brügge Warum Fortuna mehr als nur einen Torjäger verliert

Meinung | Düsseldorf/Brügge · Wenn ein Spieler einen Verein verlässt, für den er in nur einer Saison 22 Treffer erzielt und zu neun weiteren die Vorlagen gegeben hat, darf man von einem großen Verlust sprechen. Doch das ist nicht das Einzige, was Fortuna an Christos Tzolis verliert. Eine persönliche Würdigung.

06.07.2024 , 07:02 Uhr

