„Kann sehr inspirierend sein“ Warum HSV-Trainer Baumgart in Fortuna ein Vorbild sieht

Düsseldorf/Hamburg · Steffen Baumgart ist ein Mann der klaren Worte. Und so lässt es sich der HSV-Trainer nicht nehmen, seine Einschätzung zu Fortuna abzugeben. Wie Hamburgs Coach die Düsseldorfer vor dem Duell am Sonntag sieht. Was er sich von ihnen gerne abschauen würde.

05.10.2024 , 11:03 Uhr