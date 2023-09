Welche Lehren gezogen werden müssen Aus diesen Gründen tut der geplatzte Zoller-Deal besonders weh

Die ersten Experten hatten sich in der Verteilung der Schuldfrage bereits entschieden, da war die Nachricht erst gerade veröffentlicht. Unsere Redaktion hatte am Freitagmorgen exklusiv darüber berichtet, dass der Deal zwischen Fortuna und Simon Zoller geplatzt war. Statt am Rhein kickt der 32-Jährige künftig an der Elbe. Für Außenstehende mag es sich nicht angedeutet haben, hinter den Kulissen bahnte sich das Unheil jedoch schon etwas früher an.