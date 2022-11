His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Warum Fortuna in Hannover den ersten Treffer erzielen muss

Serie Hannover/Düsseldorf Die Düsseldorfer haben in Niedersachsens Landeshauptstadt schon große Triumphe und bittere Niederlagen erlebt. Auch Spielerwechsel zwischen den beiden Traditionsklubs gab es bereits reichlich. Es ist jedoch eine bemerkenswerte Kuriosität, die den Vergleich 95 gegen 96 aus anderen Duellen heraushebt.

Dabei ist das Geheimnis eines erfolgreichen Spielausgangs schnell gelüftet. Der Verein, dessen Spieler den ersten Treffer in Hannover erzielt, kann sich seiner Sache fast sicher sein, den Platz als Sieger zu verlassen. Denn tritt Fortuna in Hannover an, hat die alte Fußballerweisheit „Wer 1:0 führt, der stets verliert“ keinerlei Bedeutung. Ganz im Gegenteil. 14 Mal lief Fortuna bisher zu Meisterschaftsspiel an der Leine auf. Bei zwölf Begegnungen gab das erste Tor den ausschlaggebenden Wink in Richtung Tagessieger. Besser noch: Ging Fortuna bei Hannover 96 mit 1:0 in Führung, so hat sie noch nie verloren. Der Auftrag für den Abend ist somit eindeutig: Der frühe Vogel fängt den Wurm!