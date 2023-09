Torhüter glänzt in Rostock Warum Florian Kastenmeier nicht der Fortuna-Held sein will

„Die Auswechslung von Hoffi war zunächst etwas schwierig für alle, aber nach der Unterbrechung durch Vinces Verletzung haben wir uns noch einmal alle gesammelt und können stolz darauf sein, was wir in diesem Spiel geleistet haben“, fasste er noch zusammen. War die erste Hälfte denn schon genau das, was Fortuna spielen will und kann? War diese sehr effektive Mischung aus Tempo, Ruhe und Abgezocktheit schon vorher so der Plan gewesen? Da grinste Kastenmeier nur und kommentierte trocken: „Das ist alles durchdacht, was wir machen.“