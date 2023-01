Entscheidung laut Allofs „final“ Warum Fortuna Kownacki nicht verkaufen wird

Am Montagmorgen wurde in der Personalie Dawid Kownacki für Klarheit gesorgt. Der Stürmer wurde von Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber einbestellt, um ihm die Entscheidung in der Frage mitzuteilen, ob der Stürmer noch in diesem Winter Verhandlungen über einen sofortigen Wechsel führen darf. Die Antwort von Allofs war eindeutig. „Dawid wird nicht transferiert. Nach intensiven Beratungen auf allen Ebenen haben wir uns dazu entschlossen, ihn in diesem Winter nicht abzugeben.“