Nach 2:2 in Karlsruhe : Warum Fortuna weiterhin gefährlich lebt

Meinung Karlsruhe Fortuna hat es erneut nicht geschafft, einen Vorsprung über die Zeit zu retten. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge konnten sich dich Düsseldorfer nicht das Polster im Kampf um den Abstieg verschaffen, was möglich gewesen wäre. Was der Trainer aus dem Spiel gegen den KSC schließen kann.