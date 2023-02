Aufregung über Auftritt Über dieses Interview des Fortuna-Kapitäns redet ganz Düsseldorf

Wenige Augenblicke später tobten schon die Kommentatoren in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter schrieb der User @bomme_de: „Andre Hoffmann bitte sowohl das Mikro als auch die Kapitänsbinde wegnehmen. Sich erst als Kapitän nicht an den Punkt trauen und lieber nen 21-Jährigen beim Pflichtspieldebüt nach vorn schicken und dann so ein Interview...“ Er spielte damit auf die Schützen an. Torwart Florian Kastenmeier trat als Erster an, danach folgten Christoph Klarer, Jorrit Hendrix, Jona Niemiec und zum Schluss wäre noch im ersten Durchgang Daniel Ginczek drangewesen. Doch soweit ist es bekanntlich nicht gekommen, da Niemiec nicht verwandelte und Nürnberg bei allen Versuchen erfolgreich war.