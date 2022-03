Wunsch bei der DFL hinterlegt : Warum Fortuna in der nächsten Saison auswärts starten möchte

Die Arena in Düsseldorf. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna denkt bereits jetzt an die kommende Saison in der Zweiten Liga. Die Düsseldorfer haben bei der DFL beantragt, den Start in die neue Saison auswärts hinlegen zu wollen. Warum man nicht mit einem Heimspiel starten möchte. Und was es noch zu beachten gilt.

Fortuna wird aller Voraussicht nach mit einem Auswärtsspiel in die nächste Saison starten. Grund dafür ist ein Konzert des Popstars Lady Gaga, das am 17. Juli in der Düsseldorfer Arena stattfindet. An diesem Wochenende startet jedoch auch die Zweite Liga. Fortuna hat daher bei der DFL beantragt, an diesem Wochenende auswärts antreten zu wollen.

„Dass wir unsere Stadt dabei unterstützen, so ein Weltklasse-Konzert nach Düsseldorf zu holen, ist absolut selbstverständlich. Nach über zwei Jahren Pandemie mussten in Düsseldorf fast alle Konzerte abgesagt werden, und Events in dieser Größenordnung konnten nicht stattfinden. Wir als Fußballverein haben ebenfalls sehr stark unter den Corona-Einschränkungen gelitten, konnten aber zumindest unsere Spiele austragen. Wenn man dann die Möglichkeit hat, eine Künstlerin wie Lady Gaga nach Düsseldorf zu holen, muss man diese Chance nutzen“, erklärt der Fortuna-Vorstand in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Das Konzert in Düsseldorf wird das einzige sein, das der Popstar in Deutschland abhalten wird. „Daher haben wir als Fortuna bei der DFL den Wunsch hinterlegt, an diesem Wochenende auswärts spielen zu dürfen, um diese Veranstaltung für Düsseldorf möglich zu machen. Naturgemäß kann die DFL aber erst dann einen Spielplan für die Bundesliga und Zweite Liga festlegen, wenn sämtliche Rahmenbedingungen dafür feststehen.“ Laut den Statuten ist Fortuna daher verpflichtet, der DFL ein Ausweichstadion zu benennen. Die Arenen in Duisburg oder Mönchengladbach sind dafür im Gespräch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die DFL Fortunas Wunsch nicht nachkommt, ist jedoch verschwindend gering.

„Vielen Dank an Fortuna für den guten und kooperativen Austausch“, sagt Michael Brill, CEO von D.Live. „Durch den persönlichen Einsatz des Fortuna-Vorstandes sind wir sicher, dass es gelingen wird, gemeinsam mit der DFL die Spieltermine erfolgreich zu koordinieren – großartiger kann der Re-Start für uns alle nicht sein.“