Enttäuschung bei Trikots Warum es bei Fortuna nur so wenige Fan-Artikel in Übergrößen gibt

So viel zur Theorie. In der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, in diesem Fall besonders Männern, kann ein Trikot nicht groß genug sein. Um es sich etwas schöner zu reden: Als Fußball-Fan frisst man ganz schön viel Frust in sich rein. Andere wollen ganz profan ihr Trikot über eine Winterjacke anziehen und stoßen auf diese Weise an Grenzen.