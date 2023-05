Nach 45-Millionen-Euro-Paket Warum es bei Fortuna keine Transferoffensive geben wird

Bereits seit einigen Wochen arbeiten Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber an der neuen Fortuna. Doch so radikal neu wird deren Gesicht dann auch nicht aussehen im Sommer 2023, wenn Daniel Thioune den Kader auf die nächste Spielzeit – wohl in der Zweiten Liga – vorbereitet. Vier Spieltage vor dem Ende sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz drei; man sollte seine Energie in andere Dinge als Träumereien von einer Aufholjagd legen.