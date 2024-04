Trainer Thioune über Aufstiegsrennen Warum Fortuna jetzt viel gewinnen, aber auch viel verlieren kann

Welchen Ausgang die Saison letztlich nimmt und ob Fortuna tatsächlich die Bundesliga-Rückkehr gelingt, liegt zu großen Teilen in ihren eigenen Händen, aber auch in jenen der Konkurrenz. Und die hat am Wochenende ein hartes Programm vor der Brust. Tabellenführer Kiel tritt am Samstagabend zum Topspiel beim HSV an und St. Pauli hat tags darauf ein Auswärtsspiel in Hannover vor der Brust. „Ich weiß natürlich, was am Wochenende passiert: dass vier der ersten fünf Mannschaften gegeneinander spielen“, sagt Thioune. „Wir reden zwar nicht von ,Endspielen’, aber es ist klar, dass jede Partie für uns und den Ausgang der Saison eine eminent wichtige Bedeutung hat.“