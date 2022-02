Verlust des Startelfplatzes droht : Warum es für Appelkamp jetzt eng werden könnte

Analyse Düsseldorf Shinta Appelkamp ging als Fortunas Hoffnungsträger in die neue Saison. So wirklich überzeugen konnte er bislang aber nicht. Gegen Erzgebirge Aue droht ihm nun sogar ein Platz auf der Ersatzbank. Was dafür sprechen würde. Und was Trainer Daniel Thioune dazu sagt.