17-jähriger Fernandes Neto : Warum „Elo“ doch nicht Fortunas jüngster Debütant ist

Düsseldorf Völlig zu Recht wurde Elione, genannt „Elo“, Fernandes Neto nach Fortunas 3:1-Sieg gefeiert. Ein Pflichtspiel-Debüt mit gerade 17 Jahren und 18 Tagen ist absolut außergewöhnlich – und dann machte er auch noch einen tollen Job. Der jüngste Pflichtspiel-Debütant des Vereins ist er allerdings nicht.

Jens Langeneke hatte es zur Pause schon geahnt. Als der Trainer von Fortunas U19-Junioren am Samstagabend während des Zweitliga-Heimspiels gegen Hansa Rostock am Arbeitsplatz unserer Redaktion in der Arena vorbeikam, wagte der frühere Profi eine Prognose: „Jetzt gleich das 3:0 machen – und dann kommt einer meiner Jungs rein. Vielleicht Elo, das wäre doch mal ein Ding!“

Langeneke sollte Recht behalten, wenn auch mit leichter Variation. Das 3:0 machte Fortuna nicht, dafür aber nach dem Anschlusstreffer der Rostocker das 3:1 durch Emmanuel Iyoha – und dann schlug tatsächlich die Stunde der Jugend. In der 85. Minute, acht Minuten nach Iyohas Treffer, wechselte Cheftrainer Daniel Thioune Elione Fernandes Neto, genannt „Elo“ ein.

Zwar kam wenig später in Daniel Bunk noch ein weiterer von Langenekes Schützlingen, doch hatte Fernandes‘ Einsatz einen Sonderstatus. Im Gegensatz zu Bunk, der bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Kickers Offenbach (4:1) eingewechselt worden war, feierte „Elo“ am Samstag sein Pflichtspiel-Debüt. Im zarten Alter von 17 Jahren und 18 Tagen.

Für die meisten Besucher, die an solchen Statistiken interessiert sind, schien klar: Fernandes Neto, der nicht allein wegen der großen Personalnot schon einige Male am Training der ersten Mannschaft hatte teilnehmen dürfen, musste damit doch der jüngste Pflichtspiel-Debütant in der Vereinsgeschichte sein. Fortunas Social-Media-Abteilung entschied sich für die Formulierung „der jüngste Fortune überhaupt mit einem Profieinsatz“. Eine ausgezeichnete Wahl – denn der Allerjüngste in einer ersten Mannschaft der Fortuna ist „Elo“ tatsächlich nicht.

Andreas Götz, der das sicherlich umfangreichste und bestsortierte private Fortuna-Archiv führt, grub für uns richtig tief und wurde tatsächlich fündig: Der jüngste Spieler, der jemals sein erstes Pflichtspiel im Fortuna-Dress machte, war erst 16 Jahre, elf Monate und 27 Tage alt. Drei Wochen jünger als Fernandes Neto also – und trotzdem war die Meldung des Vereins nicht falsch.

Der jüngste Erste-Mannschafts-Fortune aller Zeiten war nämlich aktiv, als von Profifußball noch keine Rede war. Dennoch ist er ein ganz Großer des Vereins: Ernst Albrecht, der erste Nationalspieler in der 127 Jahre alten Klubgeschichte. Albrecht feierte seinen Einstand am 7. September 1924 in der Meisterschaftspartie gegen Turu Düsseldorf. Es folgten 418 weitere Pflichteinsätze bis 1946, doch ein ganz wichtiges Spiel verpasste Albrecht wegen einer Verletzung: das Finale um die Deutsche Meisterschaft 1933, das Fortuna gegen den FC Schalke 04 mit 3:0 gewann und so zum bisher einzigen Mal den nationalen Titel holte.

Etwas ganz Besonderes bleibt die Premiere von Fernandes Neto dennoch. Natürlich weil er der jüngste Profi des Vereins ist, aber auch, weil sein Einsatz keiner simplen Laune Thiounes entsprang. „Ich wollte nicht einfach so den Jüngsten bringen“, erklärt der Trainer. „Ich hatte im Training gesehen, was Elo draufhat, und deshalb einen Plan mit ihm. Er sollte auf unserer linken Seite das gefährliche rechte Bein von Rostocks Nico Neidhart zustellen. Der sollte nicht mehr zum Flanken kommen wie vor dem 2:1, und diesen Job hat Elo klasse erledigt.“

Man darf getrost davon ausgehen, dass der Mittelfeldspieler in den nächsten Jahren noch viele Aufträge als Profi – hoffentlich noch lange bei der Fortuna – erhalten wird. Für einen seiner jungen Kollegen gilt das auch, und der hätte tatsächlich bereits in der vergangenen Saison sowohl „Elo“ als auch Ernst Albrecht in der Jüngsten-Statistik abhängen können.