Fortunas Innenverteidiger : Warum ein Verbleib von de Wijs so wichtig wäre

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Das ist Jordy de Wijs

Analyse Düsseldorf Er ist der Unterschiedsspieler in der Defensive von Fortuna. Mit Jordy de Wijs hat der Zweitligist in zwei von fünf Partien zu Null gespielt, ohne ihn ist das in 21 Begegnungen zuvor nur zwei Mal gelungen. Die Verhandlungen über einen möglichen Verbleib des 27-Jährigen stehen unmittelbar an.