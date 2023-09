0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen Warum ein starker Gorka Fortunas U23 nicht reichte

Fortunas Kapitän Tim Corsten glaubt allerdings nicht, dass es an der neuformierten Innenverteidigung lag. Der 22-jährige lief dort am Freitag erstmals mit Seymour Fünger, der sein Debüt am Flinger Broich gab, als seinem Partner auf, ganz zu Corstens Freude: „Wir haben uns direkt gut verstanden. Wir sind uns als Spielertyp ähnlich, er ist auch eher der spielerische Innenverteidiger. Es war super.“ Bis zu seiner Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss zeigte Fünger auch definitiv gute Ansätze, verteidigte sehr wach und aktiv seine Gegenspieler, hatte aber wie viele seiner Mannschaftskollegen immer wieder Fehler in seinem Spiel.