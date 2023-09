Warum Ungemach droht Dieses Versäumnis kann bei Fortuna zur Zerreißprobe führen

Daniel Thioune hatte sich in der Stunde des Triumphs weitestgehend einen Maulkorb erteilt. Denn der große Sieg wurde überschattet von einer großen Niederlage. Und so wollte sich der Cheftrainer von Fortuna nach dem 3:1 gegen den Karlsruher SC ausschließlich mit der Gegenwart beschäftigen und moderierte Fragen darüber hinaus galant ab. Was er denn zur Transferpolitik seines Arbeitgebers zu sagen habe, wurde Thioune gefragt. Er gab sich wortkarg: „Zu Transfers werde ich mich nicht äußern. Dazu habe ich dann Vorgesetzte, die das machen können.“