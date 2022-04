Routinier im Mittelfeld : Warum Prib für Fortuna derzeit so wertvoll ist

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Das ist Edgar Prib

Düsseldorf Gegen den Hamburger SV und den Karlsruher SC zählte er zu den besten Fortunen: Edgar Prib als Stütze des Teams – das war wahrlich nicht immer so. Was den Routinier derzeit so stark macht, und was Trainer Daniel Thioune über den Wert des 32-Jährigen für die Mannschaft sagt.