Nach 2:3 gegen Wuppertal Warum Fortunas U23 trotz Niederlage feierte

Dementsprechend sorglos konnte sie gegen Wuppertal aufspielen. Während Tom Geerkens im Kader der Profimannschaft stand, feierte Niko Vukancic nach Verletzung sein Comeback in der Startelf. Die Sperre von Stürmer Ephraim Kalonji versuchte Trainer Michaty mit dem zentralen Mittelfeldspieler Justin Seven in der Spitze aufzufangen.