Zweiter Sieg im zweiten Spiel : Warum Fortunas U23 gleich in der Spur ist

Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Analyse Wegberg-Beeck 2:1 gegen die Sportfreunde Lotte, jetzt wieder 2:1 beim FC Wegberg-Beeck – der Start in die Regionalliga-Saison ist der Düsseldorfer „Zwoten“ perfekt geglückt. Was in Wegberg besonders gut klappte und was weniger.