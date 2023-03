Ungewollte „Hilfe“ aus Köln Warum Fortunas U23 im Abstiegskampf plötzlich wieder sehr gute Karten hat

Spätestens mit dem Sieg am vergangenen Samstag in Lippstadt hat sich also für Fortunas U23 die Lage deutlich verbessert. Der SV Straelen und Wattenscheid haben wohl zu viel Rückstand, als dass sie die „Zwote“ noch einholen könnten, und so gilt es für Nico Michaty und sein Team, den Vorsprung auf Rot Weiss Ahlen zu halten. Der Trainer will trotz einer Nachholpartie in der Hinterhand allerdings weiterhin keine Entspannung zulassen: „Es gibt zwar einen Absteiger weniger in dieser Saison, aber wir müssen trotzdem unsere Punkte holen und drei Teams hinter uns lassen.“