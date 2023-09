Nach dem 0:0 gegen Aachen Warum Fortunas U23 eine Nullnummer sehr positiv aufnahm

Die Erleichterung war allen Beteiligten anzusehen. Erleichterung nicht nur darüber, dass die Gäste aus Aachen ihre vielen Chancen in der Schlussphase ungenutzt ließen, sondern auch über die Leistung, die Fortunas U23 auf den Platz brachte. Nach den drei enttäuschenden Niederlagen zuvor wirkte das Team von Trainer Nico Michaty über weite Strecken der Partie deutlich konzentrierter und hielt auch sich in den Drangphasen der Gäste kämpferisch dagegen. Deswegen war die Freude nach dem 0:0 groß, auch weil man erstmals in dieser Saison ohne Gegentor bleiben konnte.