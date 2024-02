Immer noch sieglos in 2024 Warum Fortuna die Trendwende laut Yannik Engelhardt schon gelungen ist

„Jetzt geraten wir nicht mehr in Rückstand, aber gewinnen die Spiele trotzdem nicht“, kommentierte Engelhardt, nachdem Fortuna sowohl im Heimspiel gegen Elversberg (1:1) als auch beim Spiel gegen den Karlsruhe SC die Führung nicht über die Zeit gebracht hatte. Die momentane Stimmung beschrieb der Mittelfeldspieler so: „Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Niederlage, auch wenn du unentschieden gespielt hast. Natürlich nervt das.“