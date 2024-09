Diskussion über Millionen-Einnahmen Warum die Transferpolitik von Fortuna so viele Rätsel aufgibt

Analyse | Düsseldorf · Klaus Allofs stand über Wochen in der Kritik. In der Anhängerschaft wurde die Unruhe immer größer, weil sich einfach kein weiterer Transfer angebahnt hatte. Erst auf den letzten Drücker konnten schließlich noch drei Kräfte engagiert werden. Was der Sportvorstand zur Situation sagt.

02.09.2024 , 07:02 Uhr

Link zur Paywall Die Last-Minute-Deals der Fortuna 36 Bilder Foto: IMAGO/Bildbyran/IMAGO/KENTA JÖNSSON