Auf eigenem Konzert : Warum die Toten Hosen wegen Fortuna ausgebuht wurden

Düsseldorf In der Fortuna-DNA sind die Toten Hosen eng verwurzelt. Neben Axel Bellinghausen war nun im F95-Podcast auch Bassist Andreas Meurer zu Gast. Darin erzählt er unter anderem, wieso die Band auf einem Konzert in Köln ausgebuht wurde.

Fußball und Punkrock haben in den seltensten Fällen wirkliche Berührungspunkte. Bei Fortuna ist eben dieses Verhältnis aber seit Jahrzehnten ein sehr enges. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die bekannteste Gruppe dieser Musikrichtung aus Düsseldorf kommt: Und deshalb sind die Toten Hosen aus der Fortuna-Kultur in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken.

Die enge Verbindung zwischen der Musikgruppe und Fortuna entstand Ende der 80er-Jahre. Damals hatte der Verein noch keine großen Sponsoren, benötigte aber finanzielle Unterstützung. Also entschlossen sich die Toten Hosen dazu, einen kleinen Teil ihrer Ticketeinnahmen an die Rot-Weißen zu spenden.„Überall außer in Düsseldorf buhte man uns dafür aus, wenn wir erzählten, dass von dem Geld für die Tickets die Fortuna unterstützt wird. Natürlich besonders in Köln“, erklärt Andreas Meurer, Bassist der Toten Hosen, lachend in einer neuen Folge des Fortuna-Podcasts „Rot & Schweiß“.