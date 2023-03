Fünf Auswärtstreffer in einem Zweitliga-Spiel Darum spricht die Torflut in Rostock für Fortunas Aufstieg

Der März 2012. Ein Monat, in dem die Bundesversammlung den parteilosen Joachim Gauck zum Bundespräsidenten wählt. In dem die deutsche Biathletin Magdalena Neuner zum Ende ihrer Karriere vorzeitig zum dritten Mal den Gesamtweltcup gewinnt. In dem die deutschen Paarläufer Aljona Savchenko und Robin Szolkowy zum vierten Mal den Weltmeistertitel im Eiskunstlauf feiern. Und in dem Fortuna auswärts beim Karlsruher SC spielt.