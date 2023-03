King Manu lehnte Zweitliga-Option ab Warum die Karriere von Fortunas künftigem U23-Spieler mehrfach auf der Kippe stand

Er ist in dieser Saison der Senkrechtstarter in Reihen des Fußball-Oberligisten MSV Düsseldorf. Seit kurzem steht auch das nächste Etappenziel auf der Karriereleiter von King Manu fest: In der vergangenen Woche gab Fortuna die Verpflichtung des 19-Jährigen bekannt. In der U23 des Zweitligisten soll Manu ab der kommenden Spielzeit behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden.