Behält Hoffmann die Binde? Warum die Kapitänsfrage bei Fortuna immer noch ungeklärt ist

Die Woche der Entscheidungen ist längst angebrochen. Nicht nur, was den Kampf um die Startelf-Plätze für den Zweitliga-Auftakt beim SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr) betrifft, sondern auch, wenn es um die Frage nach dem künftigen Kapitän sowie der Hierarchie hinter Stammtorhüter Florian Kastenmeier geht. Ausgangs des Trainingslagers in Bad Leonfelden hatte Fortuna-Trainer Daniel Thioune vor gut zwei Wochen angekündigt, bis zum Ende der Vorbereitung so viele Eindrücke wie möglich sammeln zu wollen, ehe er sich festlegt – ein Prozess, der sich nun kurz vor dem Abschluss befindet.